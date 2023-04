Fatick : plus de 5 Kg de cocaïne pure saisis sur des étrangers

Une saisie de plus de 5 kg de cocaïne pure a été effectuée le vendredi 28 avril par les douaniers de Karang, dans la égion de Fatick. À en croire Rewmi Quotidien, elle est estimée à une valeur de plus de 400 millions FCFA.



Cette prise a été opérée sur des ressortissants étrangers en provenance de la Gambie. Les mis en causes ont été arrêtées.



Une enquête est en cours.