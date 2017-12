Fatou Jagne Senghor : «Le Sénégal doit dépasser cette tension politique perpétuelle»

«Aujourd’hui, le Sénégal a démontré à la face du monde après 2012, qu’il peut aller vers des élections et que le peuple a toujours le dernier mot », a déclaré Fatou Jagne Senghor, Directeur d’Article 19 en Afrique de l’Ouest.



Mais, déplore la militante des Droits de l’Homme qui était l’invitée de l’émission «Objection» de Sud Fm, «la tension politique est perpétuelle», et «elle tourne toujours autour des élections». Ce qui nécessite des acteurs politiques, de chercher des points de convergence en jetant «les bases institutionnelles qui pourraient régler une bonne fois pour toute tous ces problèmes».



Selon elle, le Sénégal, qui s’avère être une démocratie exemplaire doit aussi faire en sorte de renforcer son modèle en réformant ses textes de manière consensuelle. «Il faut des textes qui vont être là pour tout le monde, qui ne vont pas être changés au grès des tendances politiques».



A l’en croire, il y a des «questions majeures» sur lesquelles l’opposition et le pouvoir devraient discuter, comme les sujets sur la lutte contre le terrorisme, entre autres.