Faux !!! Karim Xrum Xax n'est pas libre

FAUX !!!! L'activiste Abdou Karim Gueye alias Krum Xax condamné à 3 mois de prison ferme, pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet (article 95 du code pénal) et pour outrages à agent de police et de gendarmerie n'est pas libre. C'est son avocat Me Khoureyssi Ba qui a apporté le démenti à Pressafrik.



La robe noire d'ajouter qu' en effet, ils sont en train de préparer une demande d'audience étant donné que son client n'est pas éligible à une réduction de peine, vu que la peine n'est pas définitive et qu'ils avaient interjeté appel. "Ce que nous sommes en train d'effecteur c'est comment obtenir une réduction de peine et les gens s'empressent pour annoncer la libération de mon client", lâche Me Ba au bout du fil.