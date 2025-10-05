Faux appel à la grève du pain : La FNBS dément tout arrêt de travail les 6 et 7 octobre

La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) a formellement démenti, ce dimanche, l'appel à une grève du pain qui circule sur divers canaux de communication pour les 6 et 7 octobre.



Dans un communiqué officiel, la FNBS a dénoncé l'utilisation trompeuse de la photo de son président et de son porte-parole, précisant n'avoir « lancé ni soutenu » aucun mot d'ordre d'arrêt de travail pour ces dates. La Fédération exhorte ses membres à l'« entière sérénité » et les appelle à ne se fier qu'à ses communications officielles.



Ce démenti intervient quelques jours seulement après une rencontre constructive tenue le 2 octobre entre la FNBS et le ministre de l’Industrie et du Commerce. Au cours de cet entretien, la Fédération a exposé les défis majeurs auxquels est confronté le secteur, notamment « les difficultés structurelles, la non-application de la réglementation et les questions fiscales ». La FNBS affirme que des solutions concrètes auraient été proposées au ministre.



La FNBS insiste sur le fait que toute décision d’action ou de mobilisation sera prise uniquement après un processus de validation démocratique interne. « Un Conseil d’administration est d'ailleurs prévu pour le 14 octobre, rassemblant les représentants des 14 régions du pays, afin de définir les orientations officielles de la profession ».



En attendant cette réunion, la Fédération appelle les boulangers à poursuivre leur activité normalement et à respecter ses consignes internes.