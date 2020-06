Faux billets de banque : un réseau de trafiquants dirigé par un rappeur démantelé par la Dic

Un réseau de trafiquant de faux billets de banque a été démantelé par la Division des investigations criminelles (Dic). Les hommes du commissaire Aliou Ba ont réussi à mettre la main sur les mis en cause après avoir infiltré le réseau qui était établi au quartier Taif de Sicap Mbao, dans la banlieue dakaroise.



Trois (3) individus dont S. F. Ndiaye et P. Cissé ont été interpellés. Ils avaient par devers eux la somme d'un million de F Cfa en faux billets. Auditionnés, Ndiaye et Cissé ont balancé le confectionneur de faux billets, un rappeur du nom de A. Diakhaté alias Khamza. Ce dernier a été aussitôt mis aux arrêtés.



Une perquisition effectuée chez lui a permis de mettre la main sur une machine de confection de faux billets, des feuilles imprimées, de faux billets, de l'encre etc. L'enquête suit son cours, rapporte L'AS.