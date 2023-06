Faux médicaments et de chanvre indien : la Douane effectue une saisie d’une valeur de 340 millions FCFA

Les unités douanières intensifient les opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites. Ces opérations qui se sont déroulées sur toute l’étendue du territoire sénégalais ont permis de réaliser d’importantes saisies de drogues et de médicaments contrefaits entre fin mai et début juin 2023 pour une valeur estimée à plus de 340 millions de francs CFA.



Il s’agit d’une saisie d’un lot de divers médicaments d’un poids total de 412 kg à Missirah Wadène, département de Koungheul, par la Brigade mobile de Kaffrine. La marchandise a été importée en contrebande et entreposée dans un magasin au marché de ladite localité qui abrite un marché hebdomadaire et constitue, de ce fait, un lieu d’éclatement et de distribution. La valeur des médicaments saisis est évaluée à 47 500 000 FCFA.



Une autre saisie de faux médicaments et de la drogue d’une valeur de 118 millions F CFA à Palmarin a été réalisée par la Brigade maritime de Joal, Subdivision des Douanes du Littoral Sud et la Direction régionale des Unités maritimes. Les agents ont d’abord déjoué une tentative de déversement frauduleux de médicaments dont la valeur est estimée à 66 millions F CFA, puis intercepté une autre cargaison d’une valeur de 17 millions f CFA à Ndangane, dans les îles.



Toujours, entre Palmarin et Ndangane, les agents de la même unité ont mis hors course deux pirogues transportant, l’une 230 kg de chanvre indien et l’autre 121 kg. La valeur totale de ces deux saisies de drogues (pirogues et 02 moteurs réunis) est évaluée à 35 800 000 FCFA. Dix cartons de médicaments d’une valeur de 3 millions FCFA effectuée par la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar extérieur, Direction régionale de l’Ouest ont été également saisis.



La saisie a eu lieu à Thiaroye Gare à la suite d’un renseignement ayant permis aux agents d’appréhender une charrette transportant la cargaison frauduleuse. Le convoyeur et le propriétaire de la marchandise prohibée ont été arrêtés au cours de l’opération.



Des médicaments vétérinaires d’une valeur de 70 FCFA aussi, saisis au Nord du pays par les éléments de la Brigade fluviale de Saint-Louis, Subdivision des Douanes du Littoral Nord et les agents du Poste des Douanes de Diama, Subdivision de Saint-Louis, Région douanière du Nord. Il s’agit respectivement de 3270 boîtes de divers produits d’une valeur estimée à 21 400 000 F CFA saisies à Ndioum-Diéry dans le département de Podor et de 50 cartons de médicaments vétérinaires interceptés à Ndiawar et évalués à 48 650 000 FCFA.



Une double saisie de chanvre indien a eu lieu avec la brigade maritime de Mbour, subdivision du Littoral Sud, direction régionale des Unités maritimes. La première saisie a eu lieu dans la forêt de Thiadiaye sur des trafiquants qui convoyaient la marchandise à bord de deux charrettes. Le poids total de la drogue saisie est de 400 kg. La deuxième saisie fait suite à une patrouille de surveillance des débarcadères de la zone de Pointe-Sarène. Elle porte sur 154 kg conditionnés en quatre (04) colis. La valeur totale des deux saisies est évaluée à 65 000 000 de FCFA.



Et enfin, l’interception ce mercredi 14 juin 2023, par la Brigade mobile des Douanes de Gossas, Subdivision de Fatick, d’une berline remplie d’aphrodisiaques. La valeur de cette dernière saisie en date (moyen de transport et produits réunis) est estimée à 59 millions FCFA.