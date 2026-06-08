Maltraitance animale : Mouhamadou Sarr saisit la Fédération sénégalaise de lutte après l'acte de Reug Reug

A l'attention de Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Lutte,





Objet: Dénonciation d'un acte de maltraitance animale lors d'un rituel précédant un combat de lutte





Monsieur le Président,



Je me permets de vous saisir afin d'exprimer ma profonde indignation et de solliciter l'attention du CNG sur des faits qui auraient été commis par le lutteur Reug-Reug dans le cadre d'une activité de lutte de ce dimanche 7 juin 2026.





Selon des images largement relayées, le lutteur aurait procédé à un bain mystique en utilisant deux chatons plongés dans un seau rempli d'eau. Si ces faits sont avérés, ils constituent un acte d'une extrême cruauté envers des êtres vivants sans défense et sont de nature à choquer profondément l'opinion publique.





La lutte est un patrimoine sportif et culturel majeur de notre pays. À ce titre, elle doit promouvoir des valeurs de respect, de dignité et de responsabilité. Les pratiques impliquant la souffrance ou la maltraitance d'animaux sont incompatibles avec ces principes et portent atteinte à l'image de cette discipline.





Par la présente, je demande respectueusement à la fédération:





D'ouvrir une enquête afin d'établir les faits avec précision;





De prendre les mesures disciplinaires appropriées si les faits venaient à être confirmés;





D'envisager l'adoption de règles explicites prohibant toute forme de maltraitance animale dans le cadre des activités liées à la lutte.





Je suis convaincu que le CNG saura traiter cette question avec le sérieux qu'elle mérite afin de préserver l'image de la lutte sénégalaise et les valeurs qu'elle est censée incarner.





Dans l'attente d'une suite, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations.





A Monsieur Bira SENE, Président de la



Fédération Sénégalaise de Lutte





Mouhamadou SARR

