Thiès : Un match de football de quartier vire au drame, un adolescent grièvement blessé

Un match de football inter-quartiers a basculé dans la violence à Thiès, laissant un adolescent gravement blessé et menant à plusieurs interpellations. L'incident a débuté au quartier "Carrière", lors d'une rencontre sportive opposant des adolescents âgés de 12 à 16 ans, venus de la zone de Randoulène.



Bien que le calme soit revenu au coup de sifflet final, permettant aux deux camps de regagner leurs secteurs respectifs, les tensions ont ressurgi plus tard dans la soirée. L'un des jeunes s'est en effet rendu à Randoulène pour en découdre à nouveau, déclenchant une seconde bagarre générale. Au cours de cet affrontement, l'adolescent a essuyé de violents coups, lui causant plusieurs blessures graves. Il a dû être évacué d'urgence vers une structure sanitaire de la ville pour y recevoir des soins intensifs.



L'intervention rapide des forces de défense et de sécurité a permis de ramener l'ordre. Les policiers ont procédé à l'interpellation des deux principaux agresseurs présumés. Une troisième personne a également été arrêtée pour s'être interposée et avoir tenté d'entraver l'action des forces de l'ordre au moment des arrestations.

