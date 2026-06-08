Préparation CAN féminine 2026 : les "Lionnes" s'inclinent à nouveau face au Nigeria (0-3)

L'équipe nationale féminine du Sénégal a concédé une nouvelle défaite face au Nigeria, ce lundi, sur le score de 0-3, lors de son deuxième match amical de préparation à la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026.



Les “Lionnes” ont ainsi perdu leurs deux confrontations de la semaine face aux Super Falcons. Elles s'étaient déjà inclinées 2-1 le vendredi 5 juin, à Ikenne (Nigeria).



Malgré ces revers, la sélection sénégalaise poursuivra sa préparation à Dakar.



Rappelons que le Sénégal disputera au Maroc sa cinquième CAN féminine, dont la troisième consécutive. Les “Lionnes” évolueront dans le groupe A, aux côtés du pays hôte, le Maroc, ainsi que de l'Algérie et du Kenya.



Initialement prévue du 17 mars au 3 avril, l'édition 2026 de la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août. Ce report, annoncé par le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar en avril dernier, vise à permettre une augmentation substantielle de la prime allouée à l'équipe vainqueur.

