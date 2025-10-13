Faux permis et défaut d'assurance : trois individus déférés au parquet après un accident grave près du Grand Théâtre

La Compagnie de Circulation du Commissariat Central a arrêté et déféré trois (03) individus au Parquet dimanche, suite à un accident de la circulation survenu aux abords du Grand Théâtre, en pleine capitale sénégalaise
Selon les éléments de l'enquête, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident circulait avec un faux permis de conduire. Celui-ci, qui n'était en réalité qu'un apprenti chauffeur, a été immédiatement interpellé.
Son patron, qui était présent dans le véhicule au moment des faits, a quant à lui été poursuivi pour "complicité", étant présumé avoir connaissance de l'infraction.
Un motocycliste impliqué dans le même accident a également été déféré au Parquet pour "défaut d'assurance".
