Faynabé : Comment un «fou furieux» a-t-il machetté une fillette de quatre ans et blessé trois autres ?

Au centre-ouest du Sénégal, dans la région de Diourbel, le paisible village de Faynabé a basculé dans l’horreur dans la soirée du 30 septembre 2026, aux environs de 19h. Ousmane Kâ, un habitant de la localité souffrant de graves déficiences mentales, a agressé quatre petites filles âgées de deux à quatre ans, qui jouaient sous un arbre. L’une d’entre elles a malheureusement perdu la vie. Dans son édition de ce vendredi, L’Observateur revient sur le récit de l’horreur.



Comment s’est déroulée l’agression ?



Alors que les enfants jouaient sous l’arbre, le forcené s’est rué sur les quatre filles, armé d’une machette. «Une fillette a été tuée sur le coup, son crâne fracassé, tandis que trois victimes luttent actuellement contre la mort sur les lits de réanimation de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba», précise nos confrères de L’Observateur.



Quelques minutes avant l’agression, Ousmane Kâ, pris d’une crise de démence, a sauté au collet d’A. Ba, un berger d’une trentaine d’années. Il a exigé de ce dernier qu’il lui remette sa machette. Le berger, pris de court, et terrifié par la force physique de son agresseur, n’a eu d’autre choix que d’abandonner son outil de travail, en courant, pour sauver sa peau.



Une fois la machette en main, Ousmane Kâ fonce vers l’arbre. Il s’acharne sur les corps des enfants. «Les lames touchent les têtes, les fronts, les dos des enfants. Sous l’impact des coups répétés, la petite D. Bâ, âgée de quatre ans, s’effondre. Son crâne est réduit littéralement en bouillie par la fureur du trentenaire. Elle meurt sous le coup, sous les yeux de ses compagnons de jeu», relate toujours le journal.



Le malade mental à deux doigts d’être lynché



Alertés par les cris des trois petites filles qui ont survécu, les premiers habitants se sont rués sur le lieu du drame. Ces derniers, en colère, ont tenté de lyncher le déficient mental, qui a été sauvé de justesse par l’interposition de sa famille et des éléments de la brigade de gendarmerie de Kael.



La petite D. Bâ a été déposée à la morgue en attendant son transfert à Dakar pour les besoins d’une autopsie. Le procureur a instruit les services compétents pour l’internement d’Ousmane Kâ dans un institut psychiatrique sécurisé et adapté, alors qu’il avait initialement été placé en garde à vue suite à l’ouverture d’une enquête.