Nouvelle journée de blocage des lycées en France: 564 établissements perturbés ce vendredi

Les manifestations étudiantes se poursuivent vendredi 2 octobre, après plus de dix jours de mobilisations des élèves qui réclament davantage de moyens et de meilleures conditions dans les établissements. Le gouvernement a dénoncé des « violences urbaines », tandis que la mobilisation s’est également étendue aux universités. Le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, reçoit ce vendredi les associations lycéennes et de parents d’élèves.