Bourse de sécurité sociale : l’État relance les paiements et élargit la liste de bénéficiaires

Marie Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a procédé, jeudi 1er octobre 2026, au lancement officiel des allocations au titre de l’année 2026. Selon les informations du journal Le Soleil, la cérémonie visait à consolider les mécanismes de solidarité nationale et de renforcer la protection des populations en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.



Pour cette reprise en 2026, le nombre de bénéficiaires connaît une progression, passant de 355 013 à 412 011. Cette extension représente une enveloppe globale de 70 milliards de FCFA pour les quatre trimestres de l’année. Elle concerne 325 741 ménages identifiés à partir du Registre national unique (RNU), auxquels s’ajoutent 86 270 personnes vivant avec un handicap et détentrices de la Carte d’Égalité des Chances.



Initié en 2013 par la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) constitue l’un des principaux dispositifs de soutien aux ménages vulnérables. Objectif affiché : soutenir la scolarité des enfants et à renforcer la capacité des familles à absorber les chocs économiques.