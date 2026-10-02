Après la crise migratoire de Ceuta, l’UE envisage un tour de vis sécuritaire à ses frontières extérieures

Les Européens affirment que laa accéléré l’afflux de migrants vers Ceuta en utilisant les réseaux sociaux. Les Vingt-Sept souhaitent confier leur surveillance à Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.« Il est certain que l’Europe commence à envisager des alertes qui devraient être déclenchées en temps utile », a expliqué Davor Bozinovic, ministrede l’Intérieur, selon qui cela pourrait notamment passer par le suivi de « l’incitation à de telles activités sur les réseaux sociaux ».Bien que le refoulement soit contraire au droit humanitaire international, le ministre néerlandais de l’Intérieur, Bart van den Brink, en préconise quasiment la possibilité en cas de crise. Face à un groupe important poussé à franchir une frontière, il estime qu’il faut pouvoir « le renvoyer immédiatement », car une telle situation n’a, selon lui, « pas sa place dans notre système d’asile ».« Un groupe aussi important de personnes qui franchit tout bonnement une frontière, voire qui la prend d’assaut, constitue tout simplement une violation de frontière », a-t-il affirmé. Pour lui, il faut alors « immédiatement rétablir l’ordre et renvoyer ce groupe sur-le-champ ».Au-delà de la surveillance et du maintien de l’ordre, les Vingt-Sept ont également donné leur feu vert final au règlement autorisant les plates-formes de retour, ces centres poursitués en dehors de l’Union européenne.Les Européens affirment que laa accéléré l’afflux de migrants vers Ceuta en utilisant les réseaux sociaux. Les Vingt-Sept souhaitent confier leur surveillance à Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.« Il est certain que l’Europe commence à envisager des alertes qui devraient être déclenchées en temps utile », a expliqué Davor Bozinovic, ministrede l’Intérieur, selon qui cela pourrait notamment passer par le suivi de « l’incitation à de telles activités sur les réseaux sociaux ».Bien que le refoulement soit contraire au droit humanitaire international, le ministre néerlandais de l’Intérieur, Bart van den Brink, en préconise quasiment la possibilité en cas de crise. Face à un groupe important poussé à franchir une frontière, il estime qu’il faut pouvoir « le renvoyer immédiatement », car une telle situation n’a, selon lui, « pas sa place dans notre système d’asile ».« Un groupe aussi important de personnes qui franchit tout bonnement une frontière, voire qui la prend d’assaut, constitue tout simplement une violation de frontière », a-t-il affirmé. Pour lui, il faut alors « immédiatement rétablir l’ordre et renvoyer ce groupe sur-le-champ ».Au-delà de la surveillance et du maintien de l’ordre, les Vingt-Sept ont également donné leur feu vert final au règlement autorisant les plates-formes de retour, ces centres poursitués en dehors de l’Union européenne.