Départ américain d'Irak: le désarmement des groupes armés chiites repoussé au 30 juin 2027

C'était la contrepartie promise par Bagdad à Washington pour le départ définitif des forces américaines : le désarmement des groupes armés pro-iraniens. Si les derniers contingents américains ont bien quitté le territoire comme prévu le 30 septembre, le Premier ministre irakien a annoncé la nouvelle date butoir du 30 juin 2027 pour neutraliser les groupes armés qui échappent au contrôle de l'État. Mais même ce nouveau délai semble difficile à tenir.



