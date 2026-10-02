Chine: le nombre élevé de cancers permet des progrès notables dans la recherche contre la maladie

En Chine, où plusieurs millions de cancers sont détectés chaque année, la recherche pour soigner la dangereuse pathologie avance à grands pas. Ce nombre important de cas implique, en effet, une grande quantité de patients grâce auxquels la médecine chinoise progresse considérablement.