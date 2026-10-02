Chine: le nombre élevé de cancers permet des progrès notables dans la recherche contre la maladie

Portés sur la poitrine chaque année, à la fin de l'été, les rubans roses annoncent le début d'Octobre rose. Cette période de campagne internationale cherche à sensibiliser au cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Dans ce domaine, un pays s'illustre en particulier, tous cancers confondus : la Chine, qui accueillait la semaine dernière le congrès mondial sur le cancer, à Hong Kong.
Ses progrès, le pays les doit en partie à l'important nombre de patients sur son sol. Et pour cause, la Chine enregistre à elle seule, plus d’un quart des nouveaux cas de cancer chaque année. Environ cinq millions de nouveaux cas sont en effet diagnostiqués tous les ans dans le pays.
Des avancées tangibles
Cette abondance de « cas » est évidemment un défi de poids pour les pouvoirs publics, mais elle explique aussi en partie les succès retentissants de la recherche chinoise, selon le professeur Jun Zhang, oncologue gastro-intestinal à Shanghai et membre de l’association chinoise contre le cancer, la CACA.
« Cela [ces nombreux patients, NDLR] présente un potentiel considérable pour la recherche sur l'apparition, le développement, la progression et les métastases du cancer. Nous nous efforçons également d'explorer des stratégies thérapeutiques toujours plus innovantes afin de contribuer à la lutte contre le cancer à l'échelle mondiale », explique la chercheuse.
Depuis deux ans, la Chine a devancé les États-Unis dans le nombre de nouvelles molécules ainsi que d’essais cliniques. Les progrès sont concrets pour les patients.
Au département de radiothérapie du Sanatorium, grand hôpital privé de Hong Kong , le docteur George Chiu vante les mérites de la protonthérapie : « Auparavant, un patient atteint d'un cancer de la prostate devait se présenter 35 fois, se rappelle-t-il. Actuellement, nous menons un essai clinique avec seulement deux fractions. Cela signifie qu’ils ne viennent que deux fois et obtiennent le même résultat. »
Quant aux effets secondaires, ils devraient être plus ou moins les mêmes, mais il faut bien sûr le prouver. Selon le ministre de la Santé de Hong Kong, Lo Chung-mau, la mortalité par cancer a baissé de plus de 40 % dans la ville au cours des 30 dernières années.
Ses progrès, le pays les doit en partie à l'important nombre de patients sur son sol. Et pour cause, la Chine enregistre à elle seule, plus d’un quart des nouveaux cas de cancer chaque année. Environ cinq millions de nouveaux cas sont en effet diagnostiqués tous les ans dans le pays.
Des avancées tangibles
Cette abondance de « cas » est évidemment un défi de poids pour les pouvoirs publics, mais elle explique aussi en partie les succès retentissants de la recherche chinoise, selon le professeur Jun Zhang, oncologue gastro-intestinal à Shanghai et membre de l’association chinoise contre le cancer, la CACA.
« Cela [ces nombreux patients, NDLR] présente un potentiel considérable pour la recherche sur l'apparition, le développement, la progression et les métastases du cancer. Nous nous efforçons également d'explorer des stratégies thérapeutiques toujours plus innovantes afin de contribuer à la lutte contre le cancer à l'échelle mondiale », explique la chercheuse.
Depuis deux ans, la Chine a devancé les États-Unis dans le nombre de nouvelles molécules ainsi que d’essais cliniques. Les progrès sont concrets pour les patients.
Au département de radiothérapie du Sanatorium, grand hôpital privé de Hong Kong , le docteur George Chiu vante les mérites de la protonthérapie : « Auparavant, un patient atteint d'un cancer de la prostate devait se présenter 35 fois, se rappelle-t-il. Actuellement, nous menons un essai clinique avec seulement deux fractions. Cela signifie qu’ils ne viennent que deux fois et obtiennent le même résultat. »
Quant aux effets secondaires, ils devraient être plus ou moins les mêmes, mais il faut bien sûr le prouver. Selon le ministre de la Santé de Hong Kong, Lo Chung-mau, la mortalité par cancer a baissé de plus de 40 % dans la ville au cours des 30 dernières années.
Autres articles
-
Est de la RDC: dans le parc de Kahuzi-Biega, environ 100 hectares de forêt ont été déboisés au premier trimestre 2026
-
Après la crise migratoire de Ceuta, l’UE envisage un tour de vis sécuritaire à ses frontières extérieures
-
RDC: des opérations de l'AFC/M23 contre les FDLR visent systématiquement les civils, selon un rapport de l'ONU
-
Départ américain d'Irak: le désarmement des groupes armés chiites repoussé au 30 juin 2027
-
Nouvelle journée de blocage des lycées en France: 564 établissements perturbés ce vendredi