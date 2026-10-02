Affaire Softcare : la Mission parlementaire révèle «des dysfonctionnements» au sein de l’ARP

En décembre 2025, le Sénégal a été secoué par l’affaire Softcare, du nom de la filiale sénégalaise d’un groupe chinois spécialisé dans les produits d’hygiène, comme des serviettes hygiéniques ou des couches pour bébé. Des accusations faisaient état de la présence de matières premières périmées dans la fabrication des produits de l’entreprise, alors que celle-ci niait les accusations.



Dans la foulée, l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) avait d’abord exigé, le 8 décembre 2025, le retrait du marché des produits de la marque. Contre toute attente, une semaine plus tard, elle est revenue sur sa décision, assurant que les matières périmées n’auraient pas été utilisées dans la fabrication des produits de l’entreprise. Mais face aux déclarations contradictoires, l’Assemblée nationale a mis en place une mission d’information parlementaire.



Le parlement note «des dysfonctionnements» à l’ARP



Dans leur rapport, les députés disent avoir noté des «dysfonctionnements» au sein de l’ARP. Ceux-ci sont relatifs à des divergences entre les recommandations des inspecteurs. Certains étaient favorables au maintien du retrait des produits, alors qu’un communiqué de la cellule de communication a annoncé leur conformité et leur remise sur le marché.



Les parlementaires pont aussi pointé du doigt un «vide réglementaire» lié à l’absence du décret d’application de la loi n° 2023-06 encadrant les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, ainsi qu’un «manque de coordination» entre les administrations chargées de la Santé, du Commerce et des Douanes, selon les précisions de nos confrères de l’APS.



Pour prévenir un scandale de cette nature, la Mission parlementaire souhaite «l’adoption rapide du décret d’application de cette loi, l’interdiction de la détention injustifiée de matières périmées dans les zones de production et la mise en place de procédures strictes de quarantaine et de destruction».



Enfin, l’Assemblée nationale recommande «la modernisation des systèmes de traçabilité industrielle», notamment par l’utilisation de logiciels de gestion sécurisés de type ERP et l’horodatage des mouvements de stocks.