RDC: des opérations de l'AFC/M23 contre les FDLR visent systématiquement les civils, selon un rapport de l'ONU

Alors que Kinshasa défend un processus de désarmement des FDLR, ce groupe armé rwandais reste impliqué dans les violences au Nord-Kivu, un rapport du secrétaire général de l’ONU consulté par RFI décrit notamment des opérations de l’AFC/M23 contre ses combattants. Mais que se passe-t-il au-delà des affrontements ? Le document montre comment cette confrontation touche aussi les habitants.