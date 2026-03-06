Immigration irrégulière : 139 migrants secourus par la Marine sénégalaise, un nouveau-né sans vie repêché

Une pirogue transportant 139 candidats à l'émigration irrégulière a été secourue par la Marine nationale sénégalaise, le 04 mars 2026, suite à un signalement de quelques proches des passagers. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert parmi les passagers.



D'après les informations du journal l’Observateur, l'embarcation a quitté les côtes gambiennes en essayant de rallier les Îles Canaries. La pirogue a dérivé pendant onze jours sans carburant, sans vivres et sans eau potable. Certains passagers auraient donné l'alerte à leurs proches, lesquels ont informé la Marine nationale sénégalaise. Une unité, engagée dans la surveillance des eaux territoriales, a ainsi repéré l’embarcation et déclenché une opération de secours.



À leur arrivée à la Base navale Amiral Faye Gassama, à Dakar, le bilan faisait état de 139 migrants, composés d'hommes, de femmes et d'enfants. Au milieu des survivants, les secours ont découvert le corps sans vie d'un nourrisson, mort pendant la traversée dans des circonstances encore floues. Le corps a été immédiatement pris en charge par les services compétents pour les constatations d'usage. Quant aux rescapés, ils ont été confiés aux autorités sanitaires et sociales pour une prise en charge médicale d'urgence et le début des procédures d'identification.