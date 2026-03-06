Fédération sénégalaise de football : le TAS statuera la 10 mars sur la légalité de l’élection d’Abdoulaye Fall

En août 2025, Abdoulaye Fall a largement été président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), au cours d’un scrutin contesté par son adversaire, Mady Touré, qui a introduit une procédure en annulation auprès du tribunal arbitral du sport (TAS). Ce dernier lui reproche une «corruption systémique» et un achat de voix à grande échelle. Si la récente victoire des «Lions» à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 avait calmé temporairement les rancœurs, elle n’a pas contribué au rassemblement de la famille du football.



Selon le quotidien L’Observateur, dans ce dossier brûlant, le TAS a programmé l’audience de plaidoiries des différentes parties au 10 mars 2026, après que le procès a débuté en septembre 2025. Le clan Touré, persuadé de la solidité de son dossier, dit avoir apporté «des preuves tangibles». Pendant ce temps, l’équipe dirigeante de la FSF se dit «sereine» et nie en bloc les accusations de fraude et de corruption.



Pour rappel, au cours de l’élection contestée, Abdoulaye Fall avait obtenu 322 voix, contre 30 pour son adversaire. En cas d’annulation de l’élection pour fraude, il risque une lourde sanction et plusieurs années d’exclusion de toute activité liée au football, car depuis plusieurs années, la FIFA est très sévère avec tout acte de corruption avérée de corruption.