ONU/Soutien à Macky Sall : Diomaye attend les «consultations nécessaires» avant une prise de position

Depuis l’annonce de la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste prestigieux de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le gouvernement sénégalais n’a pas encore pris de position officielle, alors que l’intéressé aurait envoyé une lettre de demande de soutien à son successeur, Diomaye Faye. Si le silence des nouvelles autorités intriguent, le Parti socialiste du Sénégal (PDS, opposition) assure, ce vendredi, que Diomaye Faye a reçu la lettre et a «indiqué qu’il entendait attendre les validations et consultations nécessaires avant de faire connaitre sa position officielle» sur le sujet.



En attendant le soutien officiel des nouvelles autorités, le PDS a rappelé que Macky Sall a un «parcours et un profil qui répondent aux exigences d’une fonction aussi éminente». Face à une telle réalité, le Parti a invité tous les acteurs politiques et les populations à «effacer» les «considérations politiciennes» devant «l’intérêt supérieur» de la Nation, en soutenant le dossier de candidature.



«Cette candidature dépasse largement l’ambition individuelle d’un homme (…) il s’agit de l’ambition d’une Nation et, au-delà, d’une aspiration portée par l’Afrique, dans le concert des nations», a dit le communiqué du parti, appelant le peuple à «s’associer à cet effort de mobilisation afin que cette candidature bénéficie du soutien le plus large possible».