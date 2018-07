Femme battue à Touba : un mandat d'arrêt lancé contre son époux Bara Sow qui se serait enfui en...

À Touba, l'affaire de l'époux qui a battu son épouse jusqu'au sang pour une banale histoire de moustiquaire, va se terminer devant les tribunaux. En effet, Me Abdoulaye Babou, l'avocat commis par la présumée victime, Ndèye Coumba Diop, âgée à peine de dix-huit, et domiciliée au quartier de Touba Sekhal-gua, a finalement porté plainte devant le procureur de Mbacké.



​D'après des voisins proches du couple marié il y a quatre à cinq mois à peine, le mari n'en serait pas à son premier coup. Il serait même coutumier des faits pour avoir déjà battu et blessé sa femme le jour de la Korité, avant de récidiver le 28 juillet vers 3 heures du matin, en utilisant des fils électriques pour la violenter.

Pour l'heure, Bara Sow qui est activement recherché par les services de sécurité, reste introuvable, indique le journal "Les Echos". Certaines rumeurs l'envoient déjà en terre gambienne où il se serait réfugié pour échapper à une sanction pénale.