Femme retrouvée calcinée à Tivaouane : le présumé meurtrier arrêté

Le commissariat de Tivaouane a interpellé le présumé meurtrier de Awa Ba retrouvée morte calcinée au quartier Keur Macoumba Diop le 8 avril dernier. D’après nos confrères de Libération, il s’agit du maçon dénommé F.Dione, âgé de 41 ans et demeurant à Terokh (dans l'arrondissement de Pambal, au sud-est du département de Tivaouane). Il a été placé en garde à vue pour "homicide volontaire".



Les réquisitions faites sur les numéros de téléphone des principales personnes suspectées dans le cadre le l'enquête ont démontré que le mis en cause a été localisé au même endroit que la victime le jour de sa disparition à la date du jeudi 23 mars 2023, à Tivaouane. Interrogé, il a nié y être venu.



Malheureusement, ses déclarations ont été démentis par les enquêteurs qui ont borné dans ladite ville le jour des faits. De surcroît, les investigations menées ont montré que le mis en cause s'est rendu nuitamment à la date du 23 mars, dans le secteur de Toro Malick où le corps sans vie de cette dernière a été retrouvé calciné une quinzaine de jours après.



Pour rappel, le maçon F. Dione a lui-même prétendu avoir découvert le corps sans vie de la victime, à la date du samedi 8 avril, avant d'alerter les localités environnantes.