Fenerbahçe : trois joueurs en commission de discipline

Les récents événements en Turquie et plus particulièrement avec Fenerbahçe ont poussé le club à réagir. Pour rappel, des incidents impliquant une bagarre entre des supporters et des joueurs ont eu lieu en marge du match face à Trabzonspor il y a quelques semaines, après l’agression de l’arbitre Halil Umut Meler lors du match entre le MKE Ankaragücü et Rizespor en décembre dernier.



Face à ce nouvel accroc, Fenerbahçe a décidé d’envoyer trois de ses joueurs en commission de discipline comme l’a indiqué la Fédération turque, car ils ont rétorqué face aux supporters qui les ont agressé. Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Egribayat et Jayden Oosterwolde sont les trois concernés par cette convocation alors que Michy Batshuayi, auteur d’un coup de pied retourné, est passé entre les gouttes.