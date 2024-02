Fenêtre FIFA de mars 2024 : le Sénégal pourrait affronter le Gabon et le Bénin à Amiens

Le programme de préparation de l'équipe nationale de football du Sénégal pour la fenêtre FIFA de mars 2024 se précise. Selon des informations du quotidien sportif « Stades », les poulains du sélectionneur national, Aliou Cissé, vont affronter le Gabon et le Bénin, respectivement les samedi 23 et mardi 26 mars, à Amiens (France).



L'annonce officielle devrait intervenir incessamment du côté de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), précise une source du quotidien sportif.



Pour avoir joué récemment les deux prochains adversaires du Sénégal (RDC et Mauritanie), les « Panthères » du Gabon seraient de bons sparring-partners pour les « Lions ». En effet, ces deux équipes étaient logées dans la même poule que le Gabon lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une poule où les « Léopards » et les Mourabitounes avaient fini par décrocher les deux tickets qualificatifs.



Le Gabon trouve, lui aussi, son intérêt dans cette rencontre amicale contre les Lions par rapport à ses deux prochains adversaires sur la route de la Coupe du monde 2026. Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang seront aux prises avec la Côte d'Ivoire et la Gambie dans le groupe F.



Ce sont là deux équipes rencontrées par le Sénégal à la CẠN 2023, où les coéquipiers de Sadio Mané avaient disposé des « Scorpions » (3-0, 1ère journée), avant de tomber en huitièmes de de finale face aux « Éléphants » (1-1, TAB 4-5), nouveaux champions d'Afrique.



Pour la fenêtre internationale calée du 3 au 11 juin 2024, les « Lions » du Sénégal recevront d’abord la RD Congo dans la poule B, avant de se déplacer en Mauritanie, respectivement lors des 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026.