Fête de la Tabaski : Ousmane Sonko distribue des moutons à des chefs religieux

En prélude de la fête de Tabaski, le Premier ministre Ousmane Sonko a dépêché une délégation à Touba pour distribuer six moutons à des chefs religieux, dont Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Amsatou Mbacké Abdou Lahad, Serigne Fallou Mbacké Chouaïb, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, Serigne Amadou Makhtar Mbacké khalife de Darou Khoudoss et un célèbre imam.



Rappelons que pour la fête de la tabaski de l’année dernière, Ousmane Sonko à l’époque barricadé chez lui et privé de sortie avait reçu un bélier de la part de Serigne Cheikh Sadibou Mbacké. Et voilà que cette année c’est lui qui fait les offrandes.