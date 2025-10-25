Fièvre de la Vallée du Rift : 9 nouveaux cas et 2 décès enregistrés au 24 octobre

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 25 octobre 2025, un point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe) au Sénégal, à la date du 24 octobre 2025.



Pour la Fièvre de la Vallée du Rift, 9 nouveaux cas positifs et 2 décès ont été enregistrés, à la date du 24 octobre. Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 311 cas confirmés, dont 28 décès et 229 guéris.



La répartition des cas positifs est la suivante :



. Région Saint-Louis: 258 cas

District Saint-Louis: 70 cas

District Richard-Toll: 129 cas

District Podor: 25 cas

District Pété: 8 cas

District Dagana: 26 cas



. Région Matam: 16 cas

District Thilogne:9 cas

District Kanel: 2 cas

District Ranérou :3 cas

District Matam: 2 cas



. Région Dakar : 3 cas

District Keur Massar: 1 cas

District Sangalkam: 2 cas



. Région Thiès: 1 cas

District Thiès: 1 cas

2. Région Louga: 19 cas

District Linguère : 8 cas

District Keur Momar Sarr: 4 cas

District Sakal : 3 cas

District Dahra: 2 cas

District de Louga: 2 cas



. Région Fatick: 9 cas

District Fatick :3 cas

District Diofior: 6 cas

6. Région Kaolack: 4 cas

District Nioro: 1 cas

District Kaolack :3 cas



. Région Tambacounda: 1 cas

District Kidira: 1 cas



Concernant le Mpox, le ministère de la Santé précise que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 30 personnes contacts sont actuellement suivis.





Le ministère a conclu son communiqué en appelant les populations à faire preuve de « vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».