Dakar : un violent incendie ravage le petit marché de Rebeuss, les pompiers mobilisés

La prison de Rebeuss, située à proximité, a toutefois été épargnée par l’incendie.

Au moment où ces lignes sont écrites, les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d’œuvre et tentent de maîtriser complètement le feu après plusieurs heures de lutte. Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, s’est également rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de ce mercredi, aux alentours de minuit, au niveau du petit marché de Rebeuss, quartier de Dakar, situé au cœur d’une zone d’habitation. Les flammes ont ravagé plusieurs cantines, magasins du marché et ont également endommagé certaines maisons voisines.