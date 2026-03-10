Cyberharcèlement : 6 mois de prison requis contre le DG de la Santé publique

Le parquet a requis six mois de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA à l'encontre d'Ousmane Cissé, Directeur général de la Santé publique, et de son co-prévenu Pape Ibrahima Thiam. Jugés ce mardi devant le tribunal d’instance de Dakar, ils sont poursuivis pour « injures non publiques, menaces et complicité » suite à une plainte déposée par le Dr El Hadji Mansour Diop, directeur de l’hôpital Aristide Le Dantec.



L'affaire trouve son origine dans un différend financier et politique entre les deux responsables du parti Pastef. Le plaignant, le Dr Diop, a affirmé avoir reçu en juin 2024 des messages WhatsApp anonymes particulièrement insultants visant son honneur et celui de son épouse. L'enquête de police, appuyée par des réquisitions techniques auprès de l'opérateur Free, a permis de remonter jusqu'à une puce et un téléphone de marque Tecno fournis par Ousmane Cissé.





À la barre, le bijoutier Pape Ibrahima Thiam a reconnu être l'auteur des messages. Il a déclaré avoir agi pour « prêter main-forte » à son ami d'enfance, Ousmane Cissé, en utilisant les services d'un écrivain public pour rédiger les injures afin de ternir l'image du Dr Diop.



De son côté, Ousmane Cissé a nié toute implication dans la rédaction ou l'envoi des messages, reconnaissant seulement avoir offert l'appareil et la puce à son ami sans connaître ses intentions réelles.



Les avocats du Dr Diop ont dénoncé une « lâcheté » et réclament 50 millions de FCFA de dommages et intérêts. La défense a plaidé la relaxe pour le DG de la Santé, soutenant qu'aucune preuve directe ne l'implique dans la commission des faits.



Le tribunal a mis l'affaire en délibéré, le jugement sera rendu le 12 mai 2026.

