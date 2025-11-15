Fièvre de la Vallée du Rift : Kolda entre en épidémie après la détection d’un premier cas humain à Vélingara

Le district sanitaire de Vélingara (sud), a officiellement enregistré un premier cas humain de Fièvre de la Vallée du Rift, selon le bulletin SITREP n°39 du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, rendu public ce samedi 15 novembre.

Cette confirmation place désormais la région en situation d’épidémie, conformément aux normes sanitaires en vigueur. Le cas détecté chez l’homme survient dans un contexte où neuf cas animaux ont déjà été rapportés dans le même département.

Face à cette évolution préoccupante, les autorités sanitaires régionales appellent à une vigilance accrue.



Elles invitent « avec insistance » les populations à respecter strictement les mesures de prévention, notamment : éviter tout contact avec des animaux malades ou morts ;

renforcer l’hygiène dans les concessions ; utiliser des protections lors de la manipulation de produits animaux ; et se rendre rapidement dans les structures de santé en cas de fièvre brutale ou de symptômes suspects.

Les services de santé assurent que des équipes sont déjà mobilisées sur le terrain pour circonscrire l’épidémie, tandis que les populations sont invitées à collaborer pleinement aux efforts en cours afin d’éviter toute propagation.