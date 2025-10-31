Fièvre de la Vallée du Rift : une mission de sensibilisation menée à Saré Ndiobo après la détection d’un cas animal

Après la confirmation d’un cas animal de fièvre de la Vallée du Rift dans le département de Vélingara (sud), une équipe multisectorielle s’est rendue, ce jeudi 30 octobre, dans le village de Saré Ndiobo, commune de Kandiaye, pour rassurer les populations et renforcer la sensibilisation sur cette maladie virale, a indiqué le Directeur régional de l’élevage.



Sur place, plusieurs mesures préventives ont été rappelées aux éleveurs et habitants. Il s’agit notamment de la pasteurisation du lait, l’évitement du contact avec la viande provenant d’animaux infectés, ainsi que l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène afin de limiter tout risque de contamination.



Le Dr Mamadou Lamine Diallo, directeur régional de l’élevage, a précisé que la mission s’inscrit dans le cadre du plan d’action incident mis en œuvre pour circonscrire le foyer détecté. Parmi les actions prévues figurent la vaccination des troupeaux voisins et la pulvérisation des animaux avec des produits répulsifs pour les protéger contre les piqûres de moustiques, principaux vecteurs de la maladie.



A noter qu'à ce jour, « Aucun cas humain de fièvre de la Vallée du Rift n’a été enregistré dans la région de Kolda », ont affirmé les autorités. Toutefois, elles appellent à la vigilance et au respect strict des consignes sanitaires. Non sans préciser qu' un dispositif de surveillance et de prévention est en marche pour parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire régional.