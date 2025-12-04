Fièvre de la vallée du Rift (FVR) : six (06) nouveaux cas confirmés au 03 décembre 2025

Au Sénégal, la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) continue de faire des contaminations. Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique (MSHP) a annoncé, ce jeudi avoir enregistré à la date du 03 décembre 2025 six (06) nouveaux cas positifs et que le dernier décès date du 12 novembre.



Selon le communiqué du MSHP, depuis le début de la pandémie de la FVR, le pays a enregistré au total 536 cas confirmés, dont 31 décès et 495 guéris. Presque toutes les régions du pays sont touchées par cette épidémie, dont Saint-Louis (365 cas), Matam (41 cas), Fatick (38 cas), Louga (22 cas), Kaolack (31 cas) et Dakar (17 cas).



En ce qui concerne l’épidémie du Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, neuf (09) cas confirmés et deux (02) cas probables ont été enregistrés, dont 10 sont localisés dans la région de Dakar et 1 dans la région de Ziguinchor. A ce jour, tous les malades sont guéris et aucun décès n’a été enregistré, pendant que cinq (05) personnes contacts sont suivies.



La Fièvre de la Valée du Rift est transmise à l’homme par plusieurs moyens, dont la piqûre de moustiques infestés, par le contact direct avec les animaux contaminés. Le Mpox, quant à lui, peut se transmettre par contact direct avec une personne infectée et par contact avec des fluides corporels (sang, sueur, salive).