Fièvre de la vallée du Rift : deux cas confirmés à Daara dont un décès enregistré

Deux cas de fièvre de la Vallée du Rift ont été confirmés à Daara (nord-ouest), dont un décès. L’épidémie, déclarée depuis une semaine, a touché principalement les éleveurs. Le docteur Abdou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Daara, a confirmé l’information : « Comme vous l’avez vu dans le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le district de Daara, en épidémie depuis une semaine, a enregistré son deuxième cas de fièvre de la Vallée du Rift, et malheureusement, ce dernier est décédé. D’après nos constats, tous nos cas concernent des éleveurs, ce qui montre qu’ils sont les plus exposés, car ils sont constamment en contact avec les animaux », a rapporté le Groupe Futur Média (TFM) ce jeudi.



Le médecin a souligné que la lutte contre cette maladie ne doit pas se limiter au secteur de la santé : « Il faut impliquer la sous brigade des jeunes, les vétérinaires et les collectivités territoriales pour soigner les animaux malades ou présentant des symptômes ».



Pour freiner la propagation, les équipes du district ont mené des caravanes de sensibilisation, notamment les marchés à bétail. « Nous distribuons des moustiquaires imprégnées, car lorsque le moustique pique un animal ou une personne infectée, il peut transmettre la maladie. C’est pourquoi nous insistons sur la prévention, la communication et la sensibilisation », a ajouté Dr Ndiaye.



Il a enfin rappelé que la fièvre de la Vallée du Rift ne se transmet pas d’homme à homme, ce qui rend la maîtrise de l’épidémie possible si les mesures de prévention sont respectées, selon la même source.