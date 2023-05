Fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Sénégal: les 87 sujets contacts sont hors de danger (ministère)

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est sous contrôle au Sénégal. A en croire, Docteur Boly Diop, responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale au niveau de la direction de la prévention du ministère de la Santé, les 87 sujets contacts sont sortis du système de suivis.



"La fièvre hémorragique de Crimée-Congo fait partie des maladies émergentes que le pays surveille de manière régulière. Le Sénégal a eu a confirme il y a deux semaines un cas, qui finalement est décédé. Mais au moment où nous vous parlons, la situation est entièrement sous contrôle. Les 87 sujets contacts qui étaient sous contrôle sont tous sortis de ce système de suivi", a fait le point monsieur Diop. Qui, précise qu'il n'y a aucun cas secondaire après ce premier cas décès confirmé.



Le responsable de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale de souligner que cette maladie n'est pas nouveau au Sénégal. Il rappelle que l'année dernière en 2022, "six cas ont été confirmés sur l'ensemble du territoire. Pour vous dire que notre système est assez outillé et préparé pour détecter ces maladies à potentiel épidémique à travers notre système de surveillance épidémiologique."



Dr Boly Diop de rassurer en cette période préparatoire de Tabaski, qu'il y aura des activités pour sensibiliser la population. Parce que la particularité de cette fièvre hémorragique Crimée Congo c'est que chez l'animal ou le bétail, c'est une maladie asymptomatique.



"Aujourd'hui une vache ou un mouton qui a le virus, ne développe pas de symptômes. Ce qui fait les gens qui sont avec le bétail ou chargé de traiter la viande sont exposés. Comme les vétérinaires et ceux qui travaillent au niveau des boucheries" , a-t-il expliqué.



Alors pour ceux qui craignent que la viande soit impropre à la consommation de se rassurer. A en croire monsieur Diop :" Pas de panique, des dépistages se fond régulièrement avec ses services".