Filets sociaux : le Premier ministre appelle à une priorisation des politiques de protection des ménages vulnérables

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a abordé ce mercredi 17 juin, en Conseil des ministres, la question cruciale des filets sociaux. Dans le contexte de fragilité d’un nombre conséquent de ménages, exacerbée par les chocs économiques et financiers, il a indiqué que tous les départements ministériels concernés inscrivent, en priorité, les filets sociaux qu’ils gèrent, dans les plans d’actions d’urgence demandés par le Président de la République.



Le Premier ministre a évoqué plusieurs programmes de filets sociaux et instruments de ciblage des ménages vulnérables élaborés et mis en œuvre par le Gouvernement, notamment le Registre national unique (RNU) et le Programme national de Bourses de Sécurité familiale ainsi que d’autres filets sociaux.

Le processus de mise à jour et d’extension du RNU à un million de ménages a été achevé au début de l’année 2026, avec 996.194 ménages considérés comme pauvres (57,6% des ménages) ou vulnérables (42,4% des ménages) contre 545.000.



Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé la tenue, avant la fin du mois de juin 2026, d’une réunion sur la gouvernance et la coordination de ces différentes initiatives, afin de garantir et d’intensifier l’impact sur les bénéficiaires, avec comme base unique de ciblage, le RNU. Il s’agira, entre autres actions, de : l’installation et le démarrage des travaux du Comité de suivi du RNU ; la finalisation et l’adoption par le Comité de Suivi, du Manuel de procédures, d’organisation, de fonctionnement et de gestion des données du RNU ; le démarrage, avant la fin de l’année 2026, du projet pilote de digitalisation du dispositif de paiement des bourses ; le paiement des bourses à la nouvelle cohorte, avec rappel de la première échéance (Trimestre 1-2026), dans les plus brefs délais ; l’installation, au plus tard avant la fin du mois de juin 2026, du Comité de pilotage.



A cet égard, le Premier ministre invite le ministre chargé des Finances, à mobiliser les ressources nécessaires à la couverture des échéances restantes de l’année 2026, dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative.



Enfin, M. Lo a demandé au ministre Secrétaire général du Gouvernement de faire le point sur le projet de loi d’orientation relative à la protection sociale déjà adopté en Conseil des ministres ainsi que le projet de loi d’orientation sur l’autonomisation économique des femmes, en vue de leur examen par l’Assemblée nationale, au cours du deuxième semestre de l’année 2026.