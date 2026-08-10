Journée mondiale du Lion : l’ONU appelle à faire face «aux menaces qu’affronte cette majestueuse espèce»

Depuis 2023, la Journée mondiale du lion est célébrée chaque année le 10 août. Elle vise à alerter le public sur la baisse du nombre de lions dans le monde, à protéger leur habitat naturel et à lutter contre leur disparition. Dans la droite ligne de cette vision, ce lundi 10 août 2026, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé à faire face «aux menaces qu’affronte cette majestueuse espèce», dans une déclaration.
«Il y a moins de 100 ans, 200.000 lions parcouraient l’Afrique. Aujourd’hui, il n’en reste qu’environ 24.000. Le braconnage et la perte d’habitat les poussent à bout», a écrit l’ONU, dénonçant la disparition progressive de cette espèce animale.
«En cette journée du Lion, partageons son histoire, soutenons la conservation et sensibilisons aux menaces qu’affronte cette majestueuse espèce», a conclu l’Institution.
«Il y a moins de 100 ans, 200.000 lions parcouraient l’Afrique. Aujourd’hui, il n’en reste qu’environ 24.000. Le braconnage et la perte d’habitat les poussent à bout», a écrit l’ONU, dénonçant la disparition progressive de cette espèce animale.
«En cette journée du Lion, partageons son histoire, soutenons la conservation et sensibilisons aux menaces qu’affronte cette majestueuse espèce», a conclu l’Institution.
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