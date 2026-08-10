Wakhinane Nimzatt : 25 Nigérians arrêtés pour détention de drogue et prostitution présumée

A Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, le commissariat de Wakhinane Nimzatt a récemment enregistré plusieurs dénonciations venant des habitants des cités Gadaye, Ndiobéne, Comico et Trésor relatives aux agissements d’individus de nationalité nigériane qui s’adonnent à la consommation de la drogue, à la prostitution mais aussi à des arnaques via internet.



De ce fait, une opération a été menée dans la nuit du 06 août dans ces différents quartiers. A l’issue de cette opération, 25 individus tous de nationalité nigériane ont été arrêtés pour diverses infractions dont 3 pour détention de chanvre indien, une femme pour défaut de carnet médical et 21 pour non- respect de la loi relative aux conditions d’établissement et de séjour des étrangers au Sénégal.



D’après Libération, les policiers ont également trouvé et saisi onze ordinateurs et deux téléphones portables sur les mis en cause. Suite une exploitation sommaire de ces appareils, ils ont constaté que leurs propriétaires s’adonnent à des arnaques avec des photos et vidéos explicites.



Tous les appareils ordinateurs et téléphones ont été consignés pour être mis à la disposition de la Division spéciale de la cyber criminalité (Dsc) en vue d’une exploitation technique profonde.