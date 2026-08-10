Sénégal : Idy Dionwar, photographe de Pastef, convoqué à la gendarmerie de Niodior

Sur ses réseaux sociaux, Idy Dionwar, photographe de Pastef (majorité parlementaire), a annoncé ce lundi avoir été convoqué à la gendarmerie de Niodior (Fatick, ouest), dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte contre lui.
A ce stade, si les faits qui lui sont reprochés restent inconnus, Idy Dionwar est connu comme un inconditionnel d’Ousmane Sonko, ex-Premier ministre et actuel Président de l’Assemblée nationale, dans un contexte de rupture politique entre les alliés qui ont remporté les élections présidentielles de mars 2024.
A ce stade, si les faits qui lui sont reprochés restent inconnus, Idy Dionwar est connu comme un inconditionnel d’Ousmane Sonko, ex-Premier ministre et actuel Président de l’Assemblée nationale, dans un contexte de rupture politique entre les alliés qui ont remporté les élections présidentielles de mars 2024.
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