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Sénégal : Idy Dionwar, photographe de Pastef, convoqué à la gendarmerie de Niodior



Sénégal : Idy Dionwar, photographe de Pastef, convoqué à la gendarmerie de Niodior
Sur ses réseaux sociaux, Idy Dionwar, photographe de Pastef (majorité parlementaire), a annoncé ce lundi avoir été convoqué à la gendarmerie de Niodior (Fatick, ouest), dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte contre lui.

A ce stade, si les  faits qui lui sont reprochés restent  inconnus, Idy Dionwar est connu comme un inconditionnel d’Ousmane Sonko, ex-Premier ministre et actuel Président de l’Assemblée nationale, dans un contexte de rupture politique entre les alliés qui ont remporté les élections présidentielles de mars 2024.


Dia Koussa

Lundi 10 Août 2026 - 16:22


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