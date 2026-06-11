Axe Dakar-Banjul : La sécurité et l'économie au cœur du prochain Conseil présidentiel sénégalo-gambien

Les ministres en charge des Affaires étrangères du Sénégal et de la Gambie ont convenu ce jeudi à Dakar de mettre l’accent sur les questions de sécurité et d’intégration économique lors de la 4e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Le chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Niang, et son homologue gambien, Sering Modou Njie, ont co-présidé la réunion préparatoire du comité ministériel mixte. Ouverts mercredi, ces travaux de cadrage doivent être clôturés ce vendredi.







Pour les deux pays, le défi majeur consiste désormais à passer d’une logique d’engagement à une logique de résultat en exécutant de manière effective les décisions prises lors des sessions précédentes. Pour ce faire, la future feuille de route bilatérale s'articulera autour de deux piliers majeurs, complétés par un enjeu de transformation structurelle.







Le premier volet est entièrement dédié à la défense, à la sécurité, à la diplomatie, à la justice et à la gestion des frontières. Il vise à renforcer la coordination opérationnelle et à améliorer la prévention des menaces communes. Ce renforcement intervient dans un contexte régional complexe, marqué par des menaces transfrontalières et des défis sécuritaires limitrophes.







Le second volet se concentre sur les questions économiques et commerciales afin de dynamiser les échanges. Cette feuille de route sectorielle doit notamment participer à lever les obstacles persistants au commerce et à renforcer la compétitivité de l’espace économique commun. En parallèle, un troisième enjeu portera sur les infrastructures, l’énergie, la connectivité et le développement intégré des zones frontalières.







Sering Modou Njie a réaffirmé le plein attachement de la République de Gambie à approfondir cette coopération bilatérale et à soutenir les initiatives de croissance économique et de prospérité partagée. selon l’Aps qui donne l’information le ministre gambien s'est dit convaincu que les deux nations continueront de s'ériger en exemple de coexistence pacifique et de solidarité sur le continent africain.

