Fin de mandat de Macky Sall : son ministre de la Culture remercie ses acteurs et dresse son bilan (Document)

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique et ministre de la Culture, des Industries créatves, du Patrimoine historique et des Loisirs remercie ses acteurs et partenaires. Ce, á la suite de la fin du mandat du régime de Macky Sall. Dans une lettre ouverte, Dr Aliou Sow a fait le bilan de ses réactions. "Nous notons que dans tous les sous-secteurs du vaste chantier qui nous a occupés, les résultats sont tangibles: les Lettres, les Arts vivants et visuels, le Patrimoine, le Cinéma, les infrastructures et, jusques et y compris la cuestion fondamentale des droits Ilées à la vie même des créateurs, finalisée dans les textes d'application de la Loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la cuture", peut-on lire dans la note.

Aminata Diouf

