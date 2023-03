Finale CAN U20 : le Sénégal vise un sacre historique devant la Gambie

Le Sénégal affronte la Gambie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 20 ans. Après le Nigeria (1-0), le Mozambique (3-0), l’Égypte (4-0), le Bénin (1-0) en quart de finale et la (3-0) en demi-finale contre la Tunisie, le Sénégal se qualifie en finale de cette compétition après celles de 2015, 2017 et 2019.



En face, la Gambie a connu presque le même parcours que les « Lionceaux ». Les Young Scorpions ont battu la Tunisie (1-0), puis la Zambie (2-0) avant de terminer le premier tour en beauté contre le Bénin (1-0. En quart de finale, les hommes d’Aboulie Bojang ont étrillé le Sud Soudan (5-0). En demi-finales, ils se sont imposés (1-0) devant le Nigéria.



Une 4e étoile continentale pour le Sénégal

Cette finale s’annonce difficile entre les deux meilleures défenses du tournoi (0 but encaissé). En attaque, le Sénégal (12 buts marqués) devance la Gambie (10 buts marqués).



La rencontre du samedi en finale de la CAN U20 sera également la quatrième confrontation entre les deux nations depuis 2020. Il y a trois ans, les Young Scorpions s’étaient imposés en finale devant les « Lionceaux » lors du tournoi UFOA-A, privant ainsi le Sénégal de titre et de qualification de CAN en 2021.



En septembre 2022, les « Lionceaux » avaient pris leur revanche en finale du tournoi UFOA-A en Mauritanie.



Après le sacre du Sénégal en CAN 2022 au Cameroun, celui du Beach Soccer au Mozambique et la victoire de l’équipe nationale locale au CHAN en Algérie, les « Lionceaux » veulent ramener une quatrième étoile au Sénégal. Cela passe par une victoire contre la Gambie cet après-midi (17h00 GMT) au Stade international du Caire.



Programme Finale

samedi 11 mars 2023

Stade international du Caire

17h00 Sénégal / Gambie