Finale Coupe du Sénégal: Seydou Sané et Alioune Touré promettent du spectacle

Seydou Sané, président de l’équipe du Casa Sports a promis une belle fête pour le football sénéglais. « La finale de la Coupe du Sénégal sera une fête de la jeunesse. Nous allons danser et nous allons gagner. La dernière fois qu’on a remporté le championnat (2012), on a gagné à Diambars (1-0). On va réussir une mobilisation forte ».



Pour Alioune Touré, qui représente la formation basée à Saly, ils vont se donner les moyens de remporter une première ce trophée tant voulu. « La Coupe du Sénégal est le seul trophée que Diambars n’a pas encore soulevé. Je sais que ce sera une sera une très belle fête. Sportivement, il existe un lien fort entre le Casa Sports et Diambars. Avec le Comité Allez Casa et les supporters de Diambars, on aura droit aussi à une fête dans les tribunes », a assuré le représentant de Diambars.



Les deux équipes finalistes ont reçu chacune un chèque de 5 millions FCFA en guise d’avance sur primes. Le vainqueur de cette finale entre Diambars et Casa Sports empochera 20 millions FCFA et le vaincu 10 millions FCFA.