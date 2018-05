Finale LDC: Sadio Mané et Mohamed Salah vont rompre le jeûne 2h avant le coup d'envoi

Selon la presse britannique Sadio Mané et Mohamed Salah ont décidé de jeûner ce samedi 26 mai, jour de la finale de la Ligue des champions. Toutefois, les deux attaquants pourront rompre le jeûne deux heures avant le coup d'envoi du match qui va les opposer au Real Madrid.

L'ancien ministre Chargé des inondations, Khadim Diop, grand amateur de football a fait un petit point météo sur son compte Twitter pour donner des détails horaires sur le coucher du soleil dans la capitale ukrainienne.

"En fait la rupture à Kiev est prévue environs 2h avant le coup d’envoi qui est prévu pour 18h45 GMT, soit 22h45 heure de Kiev Car ce jour là, le coucher du soleil est prévu à Kiev pour 20h52 heure locale, soit donc pour 16h 52 TU. Temps maximal prévu : 26 et 23 au coup d’envoi", a-t-il expliqué.



Liverpool va tenter de remporter sa 6e Ligue des champions et par la même occasion empêcher Zidane et le Real Madrid de remporter un troisième titre de suite dans cette compétition.