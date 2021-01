Finale Supercoupe Espagne: Bilbao fait craquer le Barça, Messi perd les nerfs

Après une année blanche en 2020, le FC Barcelone s’imaginait déjà entamer 2021 en soulevant un trophée. Mais les joueurs de Ronald Koeman n’ont pas été assez solides mentalement, ce dimanche à Séville, sur la pelouse du stade de la Cartuja. Alors qu’ils menaient 2-1 à l’approche du temps additionnel, les Catalans ont craqué face à l’Athletic Bilbao, en finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2, ap).



Malgré une prestation sans grand éclat, les Blaugranas avaient pourtant fait la différence grâce à Antoine Griezmann. A l’image de ses dernières sorties, nettement plus séduisantes, l’attaquant français s’est montré décisif en marquant d’abord sur un but opportuniste (40e), avant de couper un centre au cordeau de Jordi Alba (77e). Il aurait même pu égaliser en fin de prolongation, mais sa reprise de volée à fui le cadre (110e).



Messi exclu pour un geste très vilain

Au final, son doublé n’a pas permis au Barça de l’emporter. Et c’est Bilbao, déjà tombeur du Real Madrid en demi-finale, qui a raflé la mise. Avec une abnégation impressionnante, les joueurs de Marcelino sont allés chercher leur bonheur grâce Oscar de Marcos (42e), Asier Villalibre, auteur d’une égalisation rageuse (89e) et Inaki Williams, qui a placé une frappe somptueuse en pleine lucarne (93e). Ils se sont même fait refuser un autre but pour un hors-jeu très limite de Raul Garcia (57e).



RMC Sport