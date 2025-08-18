Financement climatique et Gestion de projet : les jeunes activistes africains formés par African Youth Commission à Dakar

Un atelier régional de trois jours à Dakar pour former de jeunes activistes africains sur le financement climatique et la gestion de projet est ouvert ce lundi à Dakar. Cette initiative de la Commission africaine de la jeunesse (African Youth Commission) s'inscrit dans le cadre du projet Africains pour la justice climatique (AACJ). Elle vise à renforcer les capacités de la jeunesse pour une action climatique plus efficace et durable sur le continent.



Selon Moussa Fara Diop, chargé du projet AACJ, cet atelier, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et organisé en partenariat avec la Jeune Chambre internationale Dakar Avenir, a pour objectif de « démocratiser le débat climatique et d'impliquer davantage les jeunes. L'événement a réuni des participants de huit pays de la sous-région, offrant un cadre d'échange pour discuter des stratégies de mobilisation de fonds et de lutte contre le changement climatique ».



Moussa Fara Diop a souligné l'importance de ce travail, car les jeunes, qui représentent « plus de 70 % de la population », sont souvent exclus des discussions sur le financement, alors même qu'ils sont les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique.



Boubacar Ba, représentant le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diene GAYE, a salué l'initiative, rappelant que la problématique du changement climatique est mondiale et affecte particulièrement les jeunes, notamment à travers les inondations et le réchauffement. Il a affirmé que les jeunes, qui représentent plus de 75 % de la population sénégalaise, ne peuvent pas être mis à l'écart des politiques d'atténuation du changement climatique.



« C'est un atelier régional qui regroupe huit pays d'Afrique, dont le Sénégal. La problématique du changement climatique est mondiale. Un problème qui touche tous les pays du monde. On le voit à travers les inondations, le réchauffement et de nombreux autres phénomènes qui touchent les jeunes. Toute action allant dans ce sens est donc vraiment salutaire. Les jeunes, qui représentent plus de 75 % de la population sénégalaise, ne sauraient être en reste dans le cadre des politiques mises en œuvre pour atténuer le changement climatique », a déclaré Boubacar Ba, directeur de l'éducation au ministère des Sports et de la Culture.

