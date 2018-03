Financements occultes de Nicolas Sarkozy par Kadhafi : Me Abdoulaye Wade était "un pion de la mafia"

Alors que l’ancien Président français, Nicolas Sarkozy est en garde à vue dans l’affaire du financement de sa campagne par feu Mouammar Kadhafi, les langues commencent à se délier quant à l’ampleur de cette ramification qui a tant servi à Nicolas Sarkozy. En effet, pour l’un des plus proches collaborateurs du défunt Guide libyen, Me Abdoulaye Wade a été utilisé dans ce rapt.



«Abdoulaye Wade n’a fait que suivre son maître, Nicolas Sarkozy. C’est une mafia, ce sont les mêmes pratiques faites en Sicile, Italie. Ils se rendent des services criminels pour s’exonérer de leurs actes.», a déclaré Ziad Takieddine, interrogé par nos confrères de Kewoulo info.



M. Takiedine de poursuivre : «Abdoulaye Wade est un pion de cette mafia qui a voulu détruire l’Afrique. Il a joué ce jeu parce qu’il était le plus vieux et le plus c…que Sarkozy pouvait manipuler.»



L’ancien chef de l’Etat sénégalais qui a été, par la suite l’un des plus virulents détracteurs du Président libyen, n’a pas adopté cette posture de façon désintéressée. Car, révèle-t-il, «c’est pour faire adouber son fils, Karim Wade. Et le faire exonérer de ses crimes économiques».



Ce qui pousse M. Takiedine à juger le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) indigne de diriger le Sénégal puisque : «Tel père, tel fils».