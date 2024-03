Fixation de la présidentielle : Aminata Touré salue la décision du Conseil constitutionnel et appelle à la réforme des institutions

L’ancienne Premier ministre Aminata Touré salue la décision du Conseil constitutionnel de même que la fixation de la date de la présidentielle. Cependant, elle plaide pour des réformes en vue des équilibres du pouvoir.



« Je salue la résistance du peuple sénégalais, des jeunes notamment, mais des Sénégalais de tout âge qui se sont mobilisés pour défendre leur démocratie. Aujourd’hui nous avons montré à la face du monde que nous savons faire face à des attaques, mais savons également nous battre avec résilience. C’est une lourde tribu qui est payée, mais le plus important, c’est qu’on aille de l’avant », a déclaré Aminata Touré sur les ondes de la RFM.



L'opposante et ex-Premier ministre plaide pour une réforme des institutions. « Il va falloir revisiter de fond à comble nos institutions et d’en finir avec le hyper présidentialisme qui nous a mis dans cette situation. Le président de la République décidant de tout, ça, il faut y mettre un terme pour que désormais les pouvoirs soient plus équilibrés pour qu’il y ait plus de contre-pouvoir et que nous continuons notre cheminement démocratique tel que nous l’avions connu », a-t-elle souligné.



Selon elle, c’est une « page sombre qui se ferme et espérons maintenant que nous irons vers des élections libres et transparente ».



« C’est la dernière tâche que le président de la République devra accomplir. Mais au-delà de lui, je pense que c’est l’administration qui est interpellée pour qu’elle reste neutre et respecte les dispositions du code électoral et que les Sénégalais choisissent librement leur président », a indiqué la présidente du mouvement MIMI 2024, candidate recalée à l’élection présidentielle.