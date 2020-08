Flagrants délits: le livreur Mohamed Bâ et son acolyte avaient poignardé leur victime en lui arrachant ses biens

Les faits pour lesquels Mohamed ba a comparu mardi, à l’audience des Flagrants délits du Tgi de Dakar remontent à la journée du 25 juillet dernier aux environs de 15 heures. Ce jour-là, Mouhamed Ba et son acolyte avaient agressé la dame Aissatou Diallo avant de prendre la fuite. Alors que leur victime avait garé sa voiture devant sa maison pour faire sortir ses bagages, les accusés l’avaient surprise avant de s’emparer de ses biens. Lorsqu’elle a essayé de s’opposer à ses voleurs, elle a été poignardée avant que les malfrats ne prennent la fuite en moto. Elle a crié pour alerter le voisinage qui s’est lancé à la poursuite des voleurs-agresseurs à moto. Mohamed ba a été appréhendé dans un garage au marché baraka à Liberté 6 alors qu’il démontait la plaque minéralogique de son scooteur. « Je n’ai pas vu le conducteur, il était garé de l’autre côté de la rue. Son acolyte a tenté d’arracher mon sac, j’ai résisté, il a sorti son couteau avec lequel il m’a blessé à la main avant de prendre la fuite », a expliqué la victime à la barre du tribunal.



Le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés. « Je suis resté toute la journée des faits au garage de Mohamed Baldé jusqu’à l’arrivée des policiers. Je n’étais pas en train de démonter une plaque, mais de démonter un moteur », s’est défendu le prévenu. Hélas pour lui, il a été filmé par la caméra de surveillance du quartier. A en croire Mamadou Fall, le témoin oculaire des faits, il a entendu des cris au secours et a croisé les agresseurs. « C’est le prévenu qui conduisait la moto. Nous les avons poursuivis et on a trouvé le conducteur au marché Baraka en train de démonter la plaque de sa moto. Je l’ai photographié pour avoir la preuve que la plaque est bien celle des agresseurs » indique M. Fall. « C’est mon client, il a amené sa moto entre 10 et 11 heures. Il est resté jusqu’à 18 heures et Mohamed m’aidait à démonter le moteur », a prétendu le mécanicien et témoin Mouhamed Baldé.



D’après le conseil de la partie civile, Me Diagne, le témoin du prévenu raconte des contrevérités. « Il a été amnésique à la réalité factuelle. Contrairement à sa déclaration lors de l’enquête préliminaire, le témoin Mouhamed Baldé cherche à se dédouaner en disant qu’il ne connait pas le prévenu. Il y a un tas de mensonges du prévenu pour échapper à sa responsabilité. Les agresseurs ont soustrait à la victime trois sacs, deux cartes bancaires, deux téléphones portables, une chaîne en or et une enveloppe contenant 100.000 francs », a détaillé la robe noire.



La partie civile réclame 1.500.000 francs de dommages et intérêts. « Le témoignage de Mouhamed Baldé est faux et de complaisance, il a tenu des déclarations inexactes », s’est pour sa part emporté le substitut du procureur. « Le témoin oculaire, Mamadou Fall, a reconnu le conducteur de la moto et son acolyte en fuite portait un masque. Ce qu’on fait ces deux, ce sont des faits extrêmement graves. Les voleurs paient leur forfait, ils sont lynchés maintenant car la population se fait justice elle-même. Les faits d’agression s’accumulent et les malfaiteurs sont téméraires et continuent leur acte », a dénoncé le défenseur de la société. Le maître des poursuites a requis deux ans de prison ferme pour les faits de vol en réunion ainsi que la relaxe du prévenu pour ce qui est de la détention illégale d’arme.



Les conseils de la défense ont plaidé à titre principal la relaxe pure et simple et à titre subsidiaire la relaxe au bénéfice du doute. L’affaire est mise en délibéré pour le 13 août prochain.



