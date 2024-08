Flambée de la variole du singe : le Sénégal renforce ses mesures de surveillance

Le 14 août 2024, le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré la flambée de la variole du singe (Mpox) comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision marque la deuxième déclaration de ce type en deux ans, soulignant l'urgence de renforcer les mesures de prévention et de surveillance à travers le monde.



En réponse à cette situation, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal a pris des mesures significatives pour protéger la population et se conformer aux exigences du Règlement Sanitaire International.



Mesures de surveillance et prévention renforcées



Le Ministère de la Santé a « initié un renforcement de la surveillance épidémiologique à l'échelle nationale, en mettant un accent particulier sur la détection des symptômes associés à la variole du singe. Toutes les structures sanitaires du pays ont été mises en alerte, et des informations détaillées ont été diffusées aux professionnels de santé, incluant des fiches techniques et des formulaires de notification de la maladie. Cette communication s'est étendue aux 79 districts sanitaires, aux 14 directions régionales de santé, ainsi qu'aux hôpitaux et structures privées », lit-on sur le communiqué parvenu à PressAfrik.



À en croire ce dernier , le Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) a également été mobilisé pour coordonner les efforts de suivi de l'épidémie à l'échelle nationale et décentralisée. Les comités régionaux et locaux de gestion des épidémies, sous la supervision des autorités administratives, jouent un rôle crucial dans cette coordination.



Des campagnes d'information et de sensibilisation sont en cours pour informer la population des risques liés à la variole du singe et des précautions à prendre. En parallèle, le Ministère de la Santé collabore étroitement avec d'autres départements ministériels, notamment ceux de l'environnement et de l'élevage, pour renforcer la surveillance et mettre en œuvre les mesures préventives nécessaires.



À ce jour, aucun cas de variole du singe n'a été détecté au Sénégal. Toutefois, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle la population à rester vigilante, notamment les voyageurs en provenance ou à destination des pays ayant déclaré des cas de Mpox. En cas d'apparition de symptômes tels que la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les gonflements des ganglions, ou des éruptions cutanées sous forme de taches ou de pustules, les citoyens sont encouragés à consulter rapidement les structures de santé.