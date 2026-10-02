Amical Comores – Sénégal : les Lions ont effectué leur première séance à Marseille

Cette rencontre intervient après le nul concédé face au Mozambique lors de la première journée des éliminatoires, puis la victoire obtenue contre l’Éthiopie à Bahir Dar grâce à un but d’Ibrahim Mbaye. Patrick Vieira profite de ce rendez-vous amical pour poursuivre son travail avec son groupe et préparer les prochaines échéances.



Le sélectionneur devra toutefois composer sans Moussa Niakhaté. Blessé, le défenseur a passé une IRM mercredi matin à Marseille afin d’évaluer sa blessure. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer. Le joueur va ainsi rejoindre son club pour poursuivre sa prise en charge médicale.



En revanche, Iliman Ndiaye a retrouvé le groupe pour cette nouvelle échéance. L’attaquant de Manchester City, qui n’avait pas disputé les deux matchs des éliminatoires face au Mozambique et à l’Éthiopie, en raison de sa suspension de deux matchs infligée par la CAF après la finale de la CAN 2025.



Face aux Comores, cette rencontre pourrait donc lui permettre de retrouver du temps de jeu avec les Lions. Patrick Vieira et ses hommes vont désormais poursuivre leur préparation avant de retrouver les Comores dimanche au stade Vélodrome. Le coup d’envoi de cette rencontre amicale est prévu à 13h.